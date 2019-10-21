Sucuoğlu: Sigortalıların internet üzerinden ilaç listelerine ulaşmasını sağlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk oldu.

Bakan Sucuoğlu, yarın Bakanlar Kurulu’na sunulacak olan “Gecikmiş Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Gecikme Zamlarında İndirim” adı altında ödeme planı ile sigortalara yaklaşık 50-60 Milyon Türk Lirası tahsilatın olacağını açıkladı.

Sucuoğlu, “Özellikle orta düzeydeki işletmelerde çok ciddi maddi sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bu işletmeler belli dönemlerde primlerini ödeyemiyorlar. Böyle bir durumda bu işletmeler herhangi bir açılıma da girişemiyor ve borçlarından dolayı önleri kesiliyor. Bizim amacımız sıkıntılı bir süreçte olan işletmelerin önünü açmaktır. Yaptığımız hesaplamalarda Gecikmiş Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Gecikme Zamlarında İndirim” uygulaması ile sigortalarda 50-60 Milyon TL tahsilat olacak” dedi.

Bakan Sucuoğlu, işletmelere 3 yıllık süreyi kapsayacak 4 ayrı ödeme alternatifi sunulacağını da belirtti.

Sucuoğlu, “Ödeme için 36 ay yani 3 yıllık bir takvimleme çıkardık. 4 ayrı ödeme alternatifi sunuyoruz. İlk birinci ve bana göre en önemlisi eğer peşin ödeme söz konusu ise ana para ödenecek. Faizden olan cezanın da yüzde 15’i ödenecek. Cezanın yüzde 85’ini bağışlıyoruz. Ödemeye başlandığı gün itibarıyla da faiz dondurulacak”diye konuştu.

Bakan Faiz Sucuoğlu yatırımlarına özen gösteren işletmelere de teşvik anlamında katkıyı hayata geçireceklerini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Kesinlikle yatırımlarını düzenli yapan işletmelere bir mükafat olacaktır.Bu konuda teşvik edici bir adım atacağız. Bunun boyutu ve hangi süreyi kapsayacağı üzerinde şuanda çalışmalar yapılıyor. Tahmin ediyorum bu çalışmada bir hafta içerisinde netleşir” dedi.

Bakan Sucuoğlu, İlaç Sağlık Kurulu’ndan gelen sigortalıların ilaç raporlarını geçikmeden halledildiğini ancak sıkıntının Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklandığını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Bizim sıkıntımız şuanda Sağlık Bakanlığı’ndaki kurul toplantılarının çok birikmesi nedeniyle oradan alacağımız teyidin gecikmesidir. Herhangi bir maddi sorunumuz yok. Bize gelen tüm evrakları 1-2 gün içerisinde hallediyoruz” diye konuştu.

Bakan Sucuoğlu bir soru üzerine sosyal sigorta kapsamındaki ilaç listelerine prim ödeyen hak sahibi sigortalıların internet üzerinden ulaşması için adım atacaklarını da açıkladı.

Sucuoğlu, “ Elimizde ilaç listesi belli. Şuanda yanılmıyorsam 560 civarı ilaç listemiz bulunuyor. Hemen bunu değerlendirelim ve listeye internet üzerinden ulaşılmasının yolunu açalım. Güzel bir fikir biz de bunu değerlendirelim” dedi.

21/10/2019 20:33