Sucuoğlu: Siyasi İstikrarsızlık Nedeniyle Projeler Yarım Kaldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hidden Garden’da Tıp Töreni düzenledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında ilk olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Sucuoğlu, pandemi nedeniyle kutlamaya ara verilse de bugünün bayramın kutlaması vesilesiyle sorunların tartışıldığını kaydetti.

“SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI, ÇÖZÜM ARANDIĞI GÜN”

Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de 14 Mart’ın sorunların güncellendiği, konuşulduğu, çözüm arandığı bir gün olduğunu ifade eden Sucuoğlu, çoğu zaman imkanlar çerçevesinde burada olan konuşmalardan ders çıkarıldığını, eksiklerin nasıl telafi edileceğinin planı ve programının yapıldığını söyledi. Sucuoğlu, bugünün değerli bir gün olduğunu belirterek, verilen bilgilerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

14 Mart’ın kutlama ötesinde durum tespiti ve değerlendirilmesi günü olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, konuşmacılara tespit ettikleri eksiklikler nedeniyle teşekkür etti.

“SAĞLIKLA İLGİLİ SIKINTILARI ARZU EDİLEN ŞEKİLDE ÇÖZEMEDİK”

Sucuoğlu, Meclis’te her zaman belli sayıda doktor olduğuna değinerek, “Bir türlü sağlık problemlerimizi ve sağlıkla ilgili yaşadığımız sıkıntıları arzu edilen şekilde çözemedik. Neredeyse Meclis’in yarısı doktor olduğu dönemlerde de çözemedik” şeklinde konuştu.

Bu kişilerin içlerinden geldiğini, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptığını dile getirerek, bunun nedenini sorgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Siyasi istikrarsızlık… Hiçbir arkadaşımız hangi partiden olursa olsun arzu edilen sürede görevini tamamlayamadı. Projeleri yarım kaldı. Bir yılda-bir buçuk yılda bir hükümet değişti. On yıllardır bu şekilde…” diye konuştu.

Doktor arkadaşlarının aslında hedefinin hep aynı olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, bunun, “Sağlıktaki sorunları nasıl ortadan kaldırırım, gideririm” olduğunu belirtti.

Sorunların bir günde ortadan kaldırılmayacağını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, adım adım iyileştirme ile halkın layık olduğu hizmete ulaşması ve doktorların layık olduğu hizmet sunumunu sağlaması için bu sürecin kendilerine 5 yıl süre tanımasını temenni etti.

Dünyanın Covid öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldığını dile getiren Sucuoğlu, her şeyin, birçok değer yargısının değiştiğini belirtti.

Sağlığın dünya ekonomisini nasıl esir aldığını gördüklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, sadece KKTC’de değil dünyada çok ciddi ekonomik krizin yaşandığı bir süreç olduğunu söyledi.

“DÜNYA GLOBAL BİR KÖYDÜR”

Bu süreci geçirecekken, bir şeyler yapmaya başlamışken bu kez savaşla karşı karşıya kalındığını kaydeden Sucuoğlu, “Şunu biliyoruz ki dünya global bir köydür” diyerek, dünyanın herhangi bir ucunda olan menfi olayın herkesi etkilediğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik olarak çok büyük sıkıntı içerisine girildiğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, petrolden, dövize kadar ellerinde olmayan bazı sıkıntılarla mücadele ettiklerini söyledi.

“İŞİN ÖZÜ PARA, İŞİ ÖZÜ EKONOMİ”

“İşin özü para, işi özü ekonomi” diyen Sucuoğlu, güçlü olunması durumunda yatırımlar yapılabileceğini, hak edişlerin verilebileceğini belirtti.

“Yaz geliyor, pandemi bitiyor” beklentisine dikkat çeken Sucuoğlu, bir anda ciddi bir savaş yaşandığını aktardı.

“ARKADAŞLARIMIZA HAK VERMEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Son Ankara ziyaretinde TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktaran Sucuoğlu, Koca’nın kendisine, döviz enflasyonundan dolayı fiyatların tamamen değiştiğini, Lefkoşa hastanesi ihalesi için müracaat edenlerin geri çekildiğini söylediğini belirtti.

Tekrardan fiyatlandırılarak, ihale sürecine başlanacağının aktarıldığını ifade eden Sucuoğlu, “Elde olan ve olmayan bir süreç içerisinde inanılmaz sıkıntıları maalesef yaşıyoruz. Yaşamak zorunda kalıyoruz, elimizde olmasa dahi…” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Arkadaşlarımızın burada ifade ettiklerine esasında hak vermemek mümkün değil. Sıkıntılar büyük, sağlıkta memnuniyetsizlik büyük…” şeklinde konuştu.

“ESAS KAHRAMANLAR SAĞLIKÇILAR”

2 yıllık pandemi sürecinde esas kahramanların sağlıkçılar olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, bu kahramanlara teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Bu sürecin KKTC’de de dünyada da çok zor bir süreç olduğunu söyleyen Sucuoğlu, doktorların özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “Kendileri bu zaferin esas başkahramanlarıdır. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreç sizlerin katkısıyla, başarısıyla bu noktaya gelmiştir” dedi.

Sucuoğlu, KKTC’nin, dünyada Covid-19 mücadelesinde ilk sıralarda başarı sağladığını ifade etti.

“BİZ OLMAYI BAŞARMAMIZ LAZIM”

Morallerin bozulmamasını isteyen Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Moral bozmak, hedeflerden uzaklaşmak, istediğimiz en son noktadır. Mücadeleye devam edeceğiz, sabırla, bıkmadan usanmadan devam edeceğiz, birlikte devam edeceğiz. Artık ben olma olayı bitmiştir, biz olmayı başarmamız lazım. Hangi düşüncede olursa olsun biz olmamız gereken bir süreç içerisinden geçiyoruz.”

Hep birlikte problemleri çözeceklerini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu yeteneği ve gücü olduğunu kaydetti.

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14/03/2022 16:51