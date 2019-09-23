Sucuoğlu: Son derece önemli bir çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, görüşmede, Platformun çalışmaları hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

“Askıda ekmek” projesinden bahseden Sancar, bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişiye ekmek dağıttıklarını anlattı. Sancar daha birçok projeleri olduğunu belirterek Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, ihtiyaçlı vatandaşlara hizmet anlamında bir nevi hayır kurumu gibi çalışan platformun hep ön safhada olduğunu belirterek, toplum yararına çalışan kurumlara katkı koymayı her zaman bir görev kabul ettiklerini söyledi.

İhtiyaçlı kimselerin alıp yararlanabileceği “askıda ekmek” olayının da son derece önemli bir çalışma olduğunu belirten Bakan Sucuoğlu, yelpazeyi genişleterek bunun daha da yaygınlaşmasını diledi.

23/09/2019 15:44