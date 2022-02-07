Sucuoğlu: TC ile KKTC iki ayrı devlet ancak bir millettir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ayrı devlet ancak tek millet olduğunu söyledi.

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07/02/2022

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Sucuoğlu: TC ile KKTC iki ayrı devlet ancak bir millettir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ayrı devlet ancak tek millet olduğunu söyledi.

Gazimağusa’da bugün gerçekleştirilen Hamsi Festivali etkinliğine katılan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak için Karadeniz halkının desteğinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu Türkiye ve KKTC’nin birlikte, iki ayrı devlet ancak tek bir millet olarak etle tırnak misali olduğunu ve böyle de devam edeceğini vurguladığı konuşmasında, önümüzdeki günlerde kurulacak yeni hükümetle birlikte KKTC’nin hak ettiği refaha kavuşması için uğraş vereceklerini söyledi ve “10-12 ay içinde inşallah hedeflenen noktaya ulaşacağız” dedi.

“Bizlerin görevi sizlerin sorunlarını çözmektir, kapılarımız herkese açıktır” şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Sucuoğlu,bu mücadelenin hep birlikte, inanarak verileceğini ifade etti.

Sucuoğlu ayrıca, festivaldeki standları ziyaret etti, vatandaşlarşa sohbet etti ve folklor gösterilerini izledi.

07/02/2022 09:52
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TAGS: hamsi festivali, faiz sucuoğlu
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