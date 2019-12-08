Sucuoğlu: TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması yürürlüğe girecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mevkidaşı TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü

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08/12/2019

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Sucuoğlu: TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması yürürlüğe girecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul’da katıldığı 1. Sosyal Gelişim   Bakanlar Toplantısı’nda; Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Sucuoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun  Kaşif Salel, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Heyetler arası görüşmede, TC ile KKTC  arasında çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarında sürdürülen işbirliği konuları ele alındı.

Geçmişten bugüne iki bakanlık arasında  iyi ilişkiler sürdürüldüğünü kaydeden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC-TC  İkili İşgücü Anlaşması’nın   yakında  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne  sunulacağını,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen TC-KKTC Sosyal Güvenlik  Anlaşması’nın   ilerleyen günlerde  yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Sucuoğlu, KKTC İstihdam Stratejisi  ve Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla ,   iki ülke arasında sürdürülen teknik  çalışmalarda sona gelindiğini ve  Ocak ayında planın ilk ayağının KKTC’de hayata geçirileceğini  kaydederek , eğitim ve teknik destek konularında  devam eden işbirliğinin  arttırılması konusunda mutabık olduklarını belirtti.

08/12/2019 21:58
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TAGS: Sucuoğlu: TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması yürürlüğe girecek!, haber, kıbrıs
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