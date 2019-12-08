Sucuoğlu: TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması yürürlüğe girecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul’da katıldığı 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’nda; Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Sucuoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Heyetler arası görüşmede, TC ile KKTC arasında çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarında sürdürülen işbirliği konuları ele alındı.

Geçmişten bugüne iki bakanlık arasında iyi ilişkiler sürdürüldüğünü kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC-TC İkili İşgücü Anlaşması’nın yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın ilerleyen günlerde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Sucuoğlu, KKTC İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla , iki ülke arasında sürdürülen teknik çalışmalarda sona gelindiğini ve Ocak ayında planın ilk ayağının KKTC’de hayata geçirileceğini kaydederek , eğitim ve teknik destek konularında devam eden işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık olduklarını belirtti.

08/12/2019 21:58