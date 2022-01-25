Sucuoğlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’i kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ile TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan’ı kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki insani ve kültürel bağların daha da güçlenmesinde TRT ve BRTK'nın büyük kamusal önemi bulunduğunun altını çizdi.

Sucuoğlu, BRTK ile TRT’nin arasında yıllardır güçlü bir işbirliği olduğunu, BRTK’nın her konuda destek aldığı bir kurum olan TRT’nin, özellikle stüdyo kurulması ve teknolojinin yenilenmesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti.

BRT’nin Türkiye’de belli noktalarda izlenen bir kanal olduğunu belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, TRT’nin buradaki ofisini temsilcilik statüsüne çıkartmasının KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

KKTC’nin turizm ülkesi olarak tanıtımının yapılmasında da TRT’nin önemli rolü olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “ İki devlet olabiliriz ama tek milletiz. Tarihe dayanan ilişkilerimiz var. Ancak, daha da yakınlaşmamızın ortak kaderimiz olduğuna inanan birisiyim” dedi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları ve stratejik açısından önemi bir konumda olduğunu belirten Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin bu bölgede ortak bir kaderi ve geleceği bulunduğunu söyledi.

ÖYMEN: “GELİŞMELER TÜRK MEDYASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YER VERİLECEK”

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, seçim sonuçlarının KKTC’ye, UBP’ye ve şahsında Başbakan Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olmasını diledi. TRT olarak KKTC’ye son derece önem verdiklerini, BRTK ile aralarındaki anlaşmayı tazeleyerek nelerin yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yapılması için KKTC’de bulunduklarını aktardı.

KKTC’deki büroyu temsilcilik statüsüne yükselttiklerini de kaydeden Hasan Öymez, bundan sonra KKTC’deki gelişmelere Türk medyasında daha güçlü bir şekilde yer verileceğini vurguladı.

Öymen, Başbakan Sucuoğu’nu TRT’nin “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” filminin galasına davet etti.

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25/01/2022 19:43