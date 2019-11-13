Sucuoğlu, Türk Tabipler Odası heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Mustafa Taşçıoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipler Odası heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde yurtdışından gelen, KKTC vatandaşı olmayan ve burada çalışan sağlık çalışanlarının çalışma izni ve sosyal sigorta yatırımları ile ilgili mağduriyetleri ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri andan itibaren ülke tarihinin en büyük kayıt dışılığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Sucuoğlu, kayıt dışılığı kayıt altına almak adına çalışma içinde olduklarını anımsatarak af konusunu gündemlerine aldıklarını dile getirdi.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ile yapılan toplantıda, söz konusu sağlık çalışanlarının hakları konusundaki mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması adına birlikte çalışma kararı alındı.

13/11/2019 17:48