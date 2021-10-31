Sucuoğlu: Türkiye sevgisi UBP’de asla tartışılamaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığını kazan Faiz Sucuoğlu kurultay sonrası ilk mesajını verdi. Sucuoğlu yaptığı konuşmasında bir sonraki hedefinin UBP’yi tek başına iktidara taşımak olduğunu vurguladı.

Faiz Sucuoğlu’nun konuşması şöyle:

Değerli UBP’liler bu akşam gerçekten UBP’de yaşanan ve yakışan bir demokrasi örneğini hep birlikte gösterdik.

Hepimiz buradayız, bu enerji ve bu gücü görünce tek başında iktidar tek hedefimizdir.

Bu inançla UBP erken genel seçimde tek başına iktidar olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu akşamki bu heyecan ayak seslerinin geldiğini gösteriyor. Yakında erken seçimden hemen sonra tek başına iktidar olma şansı çok yüksek bir UBP göreceksiniz.

“‘Kimse aday olmasın ben aday olayım’ olmaz”

UBP kurultayı hep yarışlı olur, demokrasi gereği yarışlı olması gerekir. Demokrasinin gereği

‘tek başına kimse aday olmasın ben geleyim’ demokraside böyle bir şey yok.

İki arkadaşıma da candan teşekkür ederim bu süreç içerisinde doğal olarak üçümüzde yarıştık. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz gemi su alırsa, gemi batarsa hepimiz batarız.

Biz gemiyi batırmayacağız. Mücadele omuz omuza devam edecek.

Biz birlik ve bütünlüğe inana birisiyiz. UBP’de küskünlük, kutuplaştırma asla olmayacak. Birlik ve bütünlükle omuz omuza erken seçime tüm arkadaşlarımıza yola çıkacağız bu mücadele sonucunda da tek başımıza iktidar olacağız.

“Türkiye sevgisi UBP’de asla tartışılamaz”

UBP, Kıbrıs konusunda dış siyaset konusunda kendi içinden çıkan sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu tezlerin yüzde yüz destek veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti anavatanımızla birlikte bu davayı yıllardır götürdük.

Türkiye sevgisi UBP’de asla tartışılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti anavatınımız yıllardır karşılıksız, beklentisiz arkamızda olmuştur koşulsuz destek vermiştir. Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı anavatanının olmasıdır.

Çok sıkıntı bir süreçten geçiyoruz pandemi nedeniyle ekonomik problemler doğal olarak KKTC’de de yaşanmaktadır erken seçim sonu yeni hükümet veya seçim hükümeti en önemli hedefi ekonomi olacaktır.

Vatandaşın 5 kuruşunu nasıl 10 kuruş yapabiliriz onun mücadelesini vereceğiz.

Bizim siyaset anlayışımız ben yoktur biz varız yeni parti meclisimizle birlikte çok ciddi kararları birlikte alacağız. Ben yaparım olmaz biz yapmak zorundayız.

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31/10/2021 22:27