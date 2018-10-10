Sucuoğlu: UBP, KKTC halkı için vardır

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Başkan adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin 43’ncü kuruluş yıldönümü dolaysı ile bir mesaj yayınladı.

Sucuoğlu’nun söz konusu mesajı şöyledir:

“11 Ekim 1974’te kurulan Ulusal Birlik Partisi gururla, başarıyla dolu 43 yılı geride bırakmıştır. Partimize bugüne kadar hizmet veren herkese teşekkürlerimi sunar, aramızda olmayanları şükran ve rahmetle anarım. Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli aktörüdür. Çok partili , parlamenter demokratik yaşantımızda halkımızın en fazla ilgi gösterdiği, destek verdiği parti UBP’dir. Bunun altında yatan başlıca neden ise, UBP’nin halkımızın özgürlük, güvenlik ve refahını ön planda tutan anlayışıdır. Kısacası, UBP halkımız için vardır, halkımız için çalışmaktadır, halkımızın özüdür, sözüdür ve hep var olmaya devam edecektir. İnşallah önümüzdeki kurultay sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar partimize halkımıza hizmet yolunda güç katacaktır. Halkımız sıkıntılarının aşılmasını beklemektedir. Bu noktada görev değerli Ulusal Birlik Partililere düşmektedir. İnşallah, onların sağduyusu ile partimizde yeni bir dönem başlayacak ve KKTC’nin var olan sorunlarının aşılması yolunda önemli bir aşama kaydedilecektir.”

Partimizin 43’ncü kuruluş yıldönümünü candan dileklerle kutlar bu vesile ile tüm partililerimizi sevgi ve saygıyla selamlar, sağlık ve mutluluk dolu yarınlar dilerim