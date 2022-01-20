UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Faiz Sucuoğlu konuşmasında, ülkenin sorunlarının sıfırlanmasını sağlayacak tek yolun; “UBP’li istikrarlı bir hükümet” olduğunu kaydetti. “Pazar günü halkımız bize tek başına 5 yıllık istikrarlı bir hükümet için görev vermeli” diyen Sucuoğlu, koalisyon hükümetlerinin atılacak adımlarda sorun yarattığını savundu.

Ekonomik istikrarın sağlanması adına yeni yasaların çıkarılacağının altını çizen Sucuoğlu, kripto para, sanal bet ve tapu harçları gibi konularda yeni yasaların hazır olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, özellikle gelir getirici daireleri hızlı bir şekilde iyileştirmek gerektiğini, e-devlet sisteminin en iyi şekilde kullanımının sağlanacağını belirtti.

Gazimağusa’ya düşünülen yat limanı projesi ile bölgedeki otellerin de daha fazla konaklama alacağını dile getiren Sucuoğlu, atılacak adımlarla önemli mali gelir elde edilebileceğini söyledi.

Sucuoğlu, yeni hükumetin ele alacağı ilk konular arasında elektriğin de olacağını sözlerine ekledi.

Ali Kamacıoğlu da konuşmasında, seçimlerin hayırlı uğurlu geçmesini diledi.

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20/01/2022 16:04