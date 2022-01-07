Sucuoğlu, UBP’nin Gazimağusa’daki yeni örgüt binaları ve seçim ofislerini açtı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa’da Suriçi Namık Kemal Meydanı seçim ofisi, Pertev Paşa ve Canbulat Örgüt binaları ile Dumlupınar Gençlik Kolları seçim ofisinin açılışlarını yaptı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki seçim gezisi çerçevesinde yeni seçim ofisleri ve örgüt binalarının açılışını yapan Sucuoğlu, Suriçi Namık Kemal Meydanı seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın yıllardır UBP için en güçlü yerlerden biri olduğuna işaret ederek, aynı başarıyı yeniden beklediklerini ve yoğun çalışmanın karşılığını alacaklarına inandıklarını söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, elde edilen tek başına iktidar şansının daha yoğun çalışmalarla iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, seçmeni UBP’ye mühür vurmaya çağırdı.



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07/01/2022 19:14