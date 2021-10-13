Sucuoğlu: UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir

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13/10/2021

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Sucuoğlu: UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, ülke istikrarı adına UBP'nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modelinin mümkün olmayacağını savundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, UBP’nin erken seçimde tek başında iktidar çıkacağına inandıklarını söyledi.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, seçim bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir” dedi. 

UBP’nin erken seçimde tek başına iktidar çıkacağına inandıklarını, bunun UBP kuruluş yıldönümü etkinliklerinde görülebileceğini belirten Sucuoğlu, “UBP KKTC’nin insanına sahip çıkan, tabanıyla bugüne kadar dimdik ayakta duran, bir siyasi partidir.  Önümüzdeki kurultaydan, partimizin daha da güçlenerek ve köklenerek büyüyeceğine olan inancım da tamdır” dedi.

13/10/2021 19:55
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TAGS: Sucuoğlu: UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir
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