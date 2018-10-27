Sucuoglu: UBP’yi tek başına iktidara taşımak için geldim

UBP Kurultayında konuşan Başkan Adayı Faiz Sucuoglu UBP’yi tek başına iktidara taşımak için buradayım dedi.

Sucuoğlu “Bu ülkenin UBP’ye her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır Birileri bu partinin geleceğini düşünseydi bugün bu parti iktidardaydı Biz iktidarda olsaydık halkımız bu sorunları yaşamazdı Tüpgaz kaç lira olacak diye uykuları kaçmazdı. Tünelin ucunda ışık yok diyemezdi” dedi.

Sucuoğlu konuşmasında “Anavatan Türkiye ile ilişkiler derhal güçlendirilecektir” dedi.

“Adaylığımdan çok korktular” diyen Sucuoğlu UBP’de taban ve tavan arasındaki uçurum kaldırılacaktır” dedi