Sucuoğlu: Ülkede tek sıkıntı istikrarsız hükümetlerdir

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade ederek, “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir” dedi.

Sucuoğlu, ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratılması gerektiğini kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Başbakan Sucuoğlu, dün akşam şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan su baskınlarındaki son durumla ilgili, özellikle Lefkoşa ve Güney Kıbrıs’ta aşırı yağışlardan su baskınları yaşandığını kaydetti.

Gönyeli ile Yenikent bölgelerini ziyaret ederek, son durumla ilgili bilgi aldığını ifade eden Sucuoğlu, Yenikent bölgesinin dere yatağı bölgesi olduğunu ve buralarda aşırı yağışlara bağlı olarak su taşkınları yaşandığını işaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin dünden beri çök büyük bir performansla çalıştıklarını, an itibarıyla sadece hastane önünde bir birikme olduğunu, yolların açıldığını kaydetti.

“Derelerin gayet güzel aktığını” söyleyen Başbakan Sucuoğlu, Yenikent’in belli bölgelerinin bölge yapısı itibarı ile biraz aşağıda kaldığını ve Devlet Hastanesinin su baskınından en çok etkilenen bölgeler olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, oluşturulan kriz masasının süratle çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

“PROTPKOL GEREĞİGEÇEN HAFTA CİDDİ KAYNAK AKIŞI OLDU”

“KKTC - Türkiye ilişkilerine” de değinen Başbakan Sucuoğlu, belli çevrelerin her zaman için “KKTC ile Türkiye’nin arasını açma” çabasında olduklarını ifade etti, Türkiye ile imzalanan mali protokol gereği geçen hafta KKTC’ye Anavatan tarafından ciddi miktarda kaynak akışı olduğunu belirtti.

Dövizdeki dalgalanmanın, ekonomik kriz yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Sucuoglu, hem kendisinin hem de Maliye Bakanlığı’nın geceyi gündüze katarak eldeki imkanlar çerçevesinde çok ciddi çalışmalar ve açılımlar yaptıklarını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, “Bizim hükümetimiz 47 gündür görevdedir. Biz, seçilme gailesi olmadan radikal kararlar almak için kelle koltukta gidecek şekilde bir ekonomik siyaset izleyeceğiz dedik. Ama bu da 23 Ocak’tan sonra olacak. Çünkü seçim yasakları var. Halkımız biraz sabretsin. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan tek partili istikrarlı 5 yıllık bir hükümettir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade eden Başbakan “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir. Duygusallığı, gör beni göreyim seni politikasını bırakmalıyız. Biz bu ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, koalisyon hükümetlerinde hükümet ortaklarının hep aynı görüşte olmadığını vurgulayarak, bunun da atılacak adımlarla, radikal kararların önünü kestiğini söyledi.

23 Ocak’taki seçimin büyük önem taşıdığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, ülkeye sıcak paranın gelebilmesi için radikal kararları alabilecek tek partili bir hükümet gerektiğini, bunun da sadece UBP’nin işi olduğunu vurguladı.

KKTC’ye olan inanç ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sevgisi için olmazsa olmaz vurgusunu yineleyen Sucuoğlu, “Bunların biri eksikse UBP’li olamazsınız” dedi.

Sucuoğlu, UBP ile Türkiye arasında sıkıntı olduğunu söyleyenlerin şimdi seslerini kestiklerini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir bu tür ufak dedikodularla uğraşmaz” diye konuştu.

“İNDİRİM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE KALDI”

Akaryakıtta indirime gidilmesi için çalışma yaptıklarını ancak dövizdeki yeni dalgalanma yüzünden indirimin önümüzdeki günlere kaldığını anlatan Sucuoğlu, “Biz akaryakıtı ülkeye getirdik, bundan sonrası için de çalışmalarımız sürecek” dedi.

“14 GÜNDE PİYASAYA 1, 280 MİLYAR TL GELECEK”

Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşlarla ilgili de açıklama yaparak, yaklaşık 14 günde piyasaya gelecek olan miktarın 1 milyar 280 milyon TL olacağını kaydetti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisini aradığını ve ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını söylediğini ifade eden Sucuoğlu, pazartesi günü emeklilerin ödeneceğini ardından da takvime bağlı kalınarak, diğer ödemelerin yapılacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “13. maaşlarla ilgili özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktı. Pazartesi emeklileri ödeyeceğiz” dedi.

“HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR”

Başbakan Sucuoğlu, son zamanlarda yapılan anket çalışmalarında UBP’nin yüzde 40’in üzerinde olduğunu vurguladı ve “Bizim hedefimiz yüzde 43-44 tek başına iktidardır. Biz zaten açık ara birinci partiyiz. Hedefimiz tek başına iktidardır” dedi.

“Tünelin sonunda mum ışığı değil güneş görünüyor” diyen Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra tek başına iktidara geldikleri zaman ülke ekonomisinin, turizmin, üretimin ve tüm sektörlerin büyük oranda artıya geçeceğini belirtti.

UBP’nin tabanının çok güçlü olduğunu söyleyen UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Diğer partilerde bu kadar sağlam örgütlenme yoktur” dedi.

Sucuoğlu, tüm halkın yeni yılını da kutlayaraki gelecek yeni yılın sağlık başarı ve mutluluk getirmesini temenni etti.

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31/12/2021 17:35