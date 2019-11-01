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Sucuoğlu: Ülkeye gelecek çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacak

Mülteci Hakları Derneği yetkilileri insan ticaretine ilişkin projelerini bakan Sucuoğlu ile paylaştı

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01/11/2019

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Sucuoğlu: Ülkeye gelecek çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesinin yürütücüsü Mülteci Hakları Derneği’nin yetkililerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede Faiz Sucuoğlu’na  proje hakkında bilgi verildi ve destek talep edildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, insan ticaretini önleme amacıyla kapsamlı  bir müdahale öngören iki yıllık projede, farkındalığın artırılması ve siyasi iradelerin yükseltilmesi için çalışılacak. Projesinin çalışma toplantılarına, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından  bir temsilci de katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasası’nın komitede onaylandığını, bugün itibariyle kayıt dışılıkla ilgili çok ciddi tedbirler aldıklarını, artık ülkeye gelecek olan çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacağını vurguladı.

Kayıt dışılığın  insani dram ile eş anlamlı olduğunu kaydeden Sucuoğlu, alınacak  tedbirlerle kayıt dışına çıkılmasının büyük ölçüde engelleneceğini, aynı zamanda çalışana da  ciddi  haklar  verileceğini  belirtti.

01/11/2019 18:47
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TAGS: Sucuoğlu: Ülkeye gelecek çalışanlardan sertifika ve ilgili sektör tecrübesi aranacak, haber, kıbrıs,
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