Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne’nin doğu bölgesini ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bugün Girne’nin doğu bölgesindeki yerleşim yerlerini dolaştı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Girne ziyaretinde Genel Başkan ve Başbakan’a Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da eşlik etti.

Çatalköy ziyaretine belediye ile başlayan Sucuoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından karşılandı.

Çatalköy Belediyesi’nin çalışmalarını takip etmekte olduklarını belirten Sucuoğlu, Hulusioğlu’nun başarılarının devamını diledi

UBP’nin tek başına iktidarında belediyelere daha çok önem vereceklerini ifade eden Sucuoğu, “ Merkezi hükumetin sırtında taşıdığı yükü belediyelere dağıtmak gibi bir projemiz var. Bu yönde bir reform kaçınılmazdır” dedi

Sucuoğlu, “Muhalefetin maaşlar ödenmeyecek söylemine karşı biz aylar önce söylediğimiz takvime bağlı kaldık ve 13. maaşlar da bugün ödeniyor. 1 milyar 280 milyonluk bir ödeme yaptık biz seçim hükümeti olarak. dolayısı ile sesler kesilmiştir” diye konuştu

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, “Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanımız istikrarlı bir hükümet istiyor. Dolayısı ile halkımızdan isteğimiz, radikal kararların alınacağı bir süreç için bize destek versinler. Özel sektörle kamu arasındaki farkı ortadan kaldırmak da en büyük reformlarımızdan birisi olacak” diye ekledi.

Daha sonra belediye personelini de ziyaret eden Başbakan, personelin yeni yıllını kutladı ve sohbet etti.

Faiz Sucuoğlu ve UBP’li adaylar, Çatalköy meydanında vatandaşlarla da bir araya geldi.

Sucuoğlu, Çatalköylü çocuklarla anı fotoğrafı da çektirdi.

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03/01/2022 18:05