Sucuoğlu: Video olayında birinci adım Ersan Saner ikinci adım bizdik

Video olayını Pamuklu köyünde gördüklerini aktaran Sucuoğlu, “Videonun sadece başlığını gördüm gerisini izlemedim” dedi.

Videonun Güney Kıbrıs’tan gönderilmesi ve zanlı Muhittin Özsağlam’ın da Güney’e geçtiği ile ilgili iddiayı yanıtlayan Sucuoğlu, “Muhittin’in çocuğu Güney Kıbrıs’ta okur ara sıra Güney’e çocuğunu okula götürür” ifadelerini kullandı. Politikacıların organize edilen videolarla tehdit edildiği ile ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Böyle bir şey varsa tüm politikacılar diken üstündedir. Video olayında birinci adım Ersan Saner ikinci adım bizdik. Ersan Saner de amacına ulaştı ardından bize döndüler. Arkası ne gelecek bilemiyorum” dedi.

Yeraltı örgütünün bu işlere karıştığı ile ilgili iddialar hatırlatılan Sucuoğlu, “Böyle bir şey varsa ve tehdit unsuruysa bu videolar başkalarının da elinde olabilir” ifadelerini kullandı. Teknoloji ile her türlü oynama yapılabildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Eğer olaya karışmadıysan rahat ve huzurluysan yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Teknoloji rezil de eder vezir de eder” şeklinde konuştu.

Video olayının partiyi etkilediğini ve bedelini partinin ödediğini ifade eden Sucuoğlu, “Önümüzde kurultay ardından genel ve yerel seçim var” dedi.

Kurultayda kazanırsa seçim hükümeti oluşturabileceğini dile getiren Sucuoğlu “Parti meclisinin ve milletvekillerinin görüşleri alınmalıdır. Duygusal değil mantıksal olarak karar verilmeli. Bu seçim önümüzdeki dönemi için önemlidir” şeklinde konuştu.

Hükümette başarılı olunmak isteniyorsa UBP’nin tek başına iktidara gelmesi gerektiğini savunan Sucuoğlu, “UBP’nin tek başına iktidara gelmesi için çalışıyoruz. Bu ülkede koalisyonlarla bir yere varılamaz. Güçlü kararlı ve korkusuz ekipler radikal kararlar alarak ekonomide ülkenin önünü açabilir” diye ifade etti.

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26/10/2021 16:21