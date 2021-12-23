Sucuoğlu: Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün belirlenen asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. BRT’de katıldığı programda, soru üzerine asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Sucuoğlu, “Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkânı yaratılsa, ortak paydada buluşulabilirdi” dedi.

Faiz Sucuoğlu, işveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiğini, prosedür gereği itirazın değerlendirileceğini belirterek, işveren tarafının dava süreci başlatması halinde, davanın bekleneceğini söyledi.

“Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” diyen Sucuoğlu, hem işçi hem de işveren tarafıyla görüştüğünü ifade etti.

Sucuoğlu, işveren tarafın kendisine, “bizi dinlemediler” diyerek tepki gösterdiğini anlatarak, “Dövizin bu denli yükseldiği bir süreçte işçimizin ihtiyacı anlamında bu para tamam mı? Bana göre yetmez bile” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Ciddi bir ekonomik çöküş var. Bu kriz, özel sektördeki küçük işletmeleri çok ciddi anlamda etkilemiştir. (Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan) böyle bir karar çıktı, bekleyip görmek lazım” ifadelerini kullandı.

İşverenlere 1 yıl daha prim desteği verilmesi konusunu bugün Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüşeceğini belirten Sucuoğlu, bu konudaki çalışmanın, Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

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23/12/2021 11:31