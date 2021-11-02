Sucuoğlu, YDP’yi ziyaret etti
02/11/2021
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.
Sucuoğlu’nun YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ile görüşmesi saat 20.00’de başladı.
YDP Genel Merkezi’ndeki görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile YDP Genel Başkan Yardımcıları Turan Büyükyılmaz, Ali Koruk, Ali Akın Önder ve Başak Tekerek yer aldı.
YDP’den önce HP, TDP, CTP ve DP’yi ziyaret eden Sucuoğlu, bugünkü ziyaretlerini Milletin Partisi’yle tamamlayacak.