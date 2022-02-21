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Hükümet kuruldu, işte yeni kabine

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21/02/2022

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Hükümet kuruldu, işte yeni kabine

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanına sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanan

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki kabine şöyle:

İşte yeni kabine: 

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy

İçişleri Bakanı: Ünal Üstel

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu

 

21/02/2022 11:17
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TAGS: yeni, kabine, sucuoğlu, bakanlar,
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