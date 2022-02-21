Hükümet kuruldu, işte yeni kabine
21/02/2022
UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanına sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanan
Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki kabine şöyle:
İşte yeni kabine:
Başbakan: Faiz Sucuoğlu
Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy
İçişleri Bakanı: Ünal Üstel
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu