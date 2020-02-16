Sucuoğlu: Yerel İşgücü Destek Fonu’nun yüze 30’u kullanıldı

Hükümetin, işçilerden, işverenlerden ve sendikacılardan tepki gören “Yerel İşgücü Destek Fonu’ndan para aktarılarak, ulaştırmaya, sağlığa ve eğitime yatırım yapılması” planı için ara formül bulundu. Yerel İşgücü Destek Fonu’ndan 31 milyon TL gibi sınırlı bir miktar, bir defalığına mahsus olmak üzere ulaştırmaya, sağlığa ve eğitime aktarılacak.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yerel İşgücü Destek Fonu’ndan eğitime, sağlığa ve ulaştırmaya katkı yapmak için hazırlanan yasanın geçtiğini ve geçen hafta ivedilikle ilgili meclis komitesine gönderildiğini söyledi.

Fona, yerel işgücünü destekleme konuları dışlında müdahale edilmesine kendisinin de karşı olduğunu belirten Sucuoğlu, ancak bazı hayati konular için kısıtlı bir rakamın aktarılmasına onay verdiklerini ifade etti.

Fonun bir yıllık gelirinin 90 milyon TL’yi aşkın olduğunu anımsatan Sucuoğlu, bu rakamın yüzde 30’unun bir defalığına söz konusu alanlara aktarılacağını, bu rakamın da 31 milyon TL’ye denk geldiğini kaydetti.

Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Ben de fona, farklı amaçlar için dokunulmasına çok sıcak bakmıyorum ama paranın geneline dokunulmayacak. Bakanlar Kurulu’nda genel eğilim, acil birkaç durum için katkı almaktı, bunu biz de uygun bulduk. Örneğin ulaştırmada bir çevre yolu sorunu var, bunu bitirmek lazım, insanlar perişan oluyor. Buraya katkı yapmak anlamlı ve faydalı olur. Bir hesap yaptırdık ve hiçbir projemizi sekteye uğratmayacak şekilde 31 milyon TL katkı yapmayı uygun bulduk. Son yılın gelirinin yüzde 30’unu, bir defaya mahsus 31 milyon TL’yi ‘Engelsiz Yaşam Evi Projesi’ için, ulaştırma için, acil sağlıkla ilgili ilaçlar için, eğitimde teknik okula katkı için paylaştıracağız…”

16/02/2020 15:04