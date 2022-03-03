Sucuoğlu: Yerel Yönetimler Reformu’nu seçime kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz

Hükümet programının okunmasının ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı

Yerel Yönetimler Reformu konusunda değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu konu hakkında Belediyeler Birliği yönetiminin çalışma yaptığına dikkat çekerek, reformda öngörülenin sadece rakamdan ibaret olmadığını, bunun yanında personel hakları, borçlar, intibah gibi konularda yasal düzenlemeleri içerdiğini anlattı.



Başbakan Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu:

“28 tane belediyenin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Bunların içinde 3-4 tane dışında belediyeler ciddi mali sıkıntı içindedir. Bütün dünyada ve Güney Kıbrıs’ta da olduğu gibi küçülmeye gidilecek. Dünya buraya gidiyor. Yerel yönetim seçimlerini haziran ayının son pazarında yapılacak, biz diyoruz ki bu belediye sayısını, 12-13’e düşürelim. Gönyeli, Lefkoşa’dan ayrılabileceği noktasındayız, çünkü ikisi birleştiğinde devasa bir metropol olur. Bu sebeple Gönyeli’nin ayrılması mantıklı geliyor bana, sürdürülebilir, maddi anlamda daha güçlü, görev anlamında daha zengin ama denetleme anlamında da hükümetin yapacağı denetlenebilir bir sistem oluşturulmalı.”

Bunun bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Bir an önce bunun yapalım, 4 yıl daha 28 belediyeyi, belediye çalışanlarını, bölge halkını inin inim inletmeyelim” dedi.

ORTAK PAYDADA BULUŞULACAK BİR SİSTEM HEDEFLİYORUZ

Burada ne partizanlık, ne çıkarın söz konusu olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, bu konuda bir komite kurulduğunu, komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekillerinin olması için Genel Başkan Tufan Erhürman’la görüştüklerini, hatta Halkın Partisi ile de görüşüleceğini, ortak paydada buluşulacak bir sistemle Yerel Yönetimler Reformu’nu seçime kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

4 yıl bu ıstırabı çekmektense, gerekirse bir iki aylık bir gecikmeyle seçimi Ağustos ya da Eylül ayında yapmanın doğru olabileceğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Anayasa’nın yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını söylediğini, ancak yapılmazsa ne olacağı konusunda bir hüküm bulunmadığını, dört yılın nerede bittiğinin, Haziran ayında mı yoksa Aralık’ta mı olduğunun belirtilmediğini kaydetti.

Burada asla kötü niyet olmadığını, esasında sürdürülebilir olmaktan çıkan belediyelerin sürdürülebilir hale getirilmesinin amaç olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Eğer biz bu fırsatı kaçırıp tekrardan bu şekilde seçime gidersek, bu ülke 4 yıl daha kaybedecek. Bu küçücük ülkede 12 veya 13 belediyeyle yola devam etmek niyetindeyiz.”

Seçim ve halkoylaması yasası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, özellikle karma oy konusunda ciddi anomaliler bulunduğunu, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’le görüştüklerini, hükümetin güven oyu alması ardından ise Şefik’e yazılı olarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Bunları önce kendi partileriyle, daha sonra meclisteki partilerle görüşerek hızlı bir şekilde yapma niyetinde olduklarını aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunun seçime 5 kala değil, seçimden hemen sonra yapılması gereken bir yasal değişiklik olacağını kaydetti.

En büyük hatanın bunu seçimden önce yapmaya çalışmak olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, seçim öncesi buna kimsenin konsantre ve cesareti olmadığı söyledi. Sucuoğlu, bu sebeple bu değişikliğin şimdi yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yurttaşlık Yasası konusuna da değinerek, söz konusu yasanın İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in görevi resmen alması ardından ciddi bir çalışma başlatacağını, çünkü bu yasa konusunda da ciddi anomaliler bulunduğunu söyledi.

ELEKTRİK ZAMMI… HER AY 10 MİLYONLARCA TL BORÇ ALMADAN KIB-TEK KENDİ KENDİSİNİ YÜZDÜREBİLECEK

KIB-TEK konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, yeni tarifelerin 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdiğini anımsatarak, özellikle sosyal hizmetlerden katkı alan insanlara yönelik ciddi bir açılım yapıldığını kaydetti.

Öyle söylendiği gibi yüzde 300 veya 500’lük bir zam yapılmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, bu yöntemle yıllardan sonra KIB-TEK’in girdisi ve çıktısının eşitleneceğini, her ay 10 milyonlarca TL borç almadan KIB-TEK’in kendi kendisini yüzdürebileceğini kaydetti.

Bununla paralel, Maliye Bakanlığı bünyesinde, yeni bir fon oluşturulacağını ve sigara, içki gibi belli lüks tüketim maddelerine konulacak vergi ile AKSA’ya olan çok ciddi borcun belli bir yıla bölünerek ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Fonun gayesi bu olacak, orada toplanan para bu iş için kullanılacak. KIB-TEK’in borcunun belli bir zaman diliminde sonlanmasına gidilecek bir yolu açmak istiyoruz ve açacağız” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, gerekirse bakanların değişebileceği ve bakanlıkların denetlemesi konusuna açıklık getirerek, hükümetin 5 yıl sürmeyeceği söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.



AMAÇ HALKIN MEMNUNİYETİ

Amaçlarının kendi bakanlarının performansı ve halkın memnuniyetinin arttırılması olduğunu söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın gittiği bakanlıktan iyi bir hizmet almasının ön koşul olacağına işaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, vatandaşların işi olsa da, olmasa da güler yüzle bakanlıktan çıkması gerektiğini, bu konuda vatandaşlardan çok şikayet aldıklarını, bunun sorumlusunun da bakan, müsteşar, bakanlık müdürleri, müdürler olduğundan yola çıkılarak hareket edileceğini anlattı.

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bu göreve geldiysek, bizi seçen halktır, bizim de görevimiz halka hizmettir. Bu yönde halkı memnun etmiyorsan bu da demektir ki bir şeyler doğru gitmiyor. Her bakanlığın kendini ilgilendiren konularda bu ülkeye vereceği katkı çok önemli. Biz bunun ölçülmesi için yaklaşık 3 ayda bir bakanlıklara ilgili anket yapacağız. Bu ankette bakanlıklarının durumu ortaya çıkacak. Eğer gerçekten bir başarısızlık varsa bu değerlendirilecek. O değiştirilecek. Ben bakan oldum 5 yıl başarılı da olsam, başarısız da olsam ben burada kalacağım, yoktur böyle bir şey. Bu performanslara dayalı sistemin, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi bizde de uygulanması gerekir.”

Hellim tescili konusunda da değerlendirmelerden bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, hellim konusunda belli bir noktaya gelindiğini, AB ile yapılan istişarelerin iyi gittiğini, ancak küçükbaş hayvanın süt oranının belli bir seviyenin üzerinde olmasını gerektiğini söyledi.

Şu an bu oranın yüzde 20-21 civarında olduğunu, hedeflenenin ise yüzde 50 olduğunu, ancak bunu ne KKTC’nin, ne de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yapabilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, AB’de bu konuda bir düzenleme olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Başbakan Sucuoğlu, yüzde elli küçük baş süt oranı denildiğinde bunun için 10 milyonlarca küçük baş hayvan gerektiğini, bunun ise şu anki şartlarda mümkün olmadığını kaydetti.

YÜKSEK ÖĞRENİMDE KALİTEYİ ARTTIRMAK ZORUNLULUK

Yüksek öğrenim konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, yüksek öğrenimle kaliteyi arttırmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ülkedeki üniversitelerin bazılarının ciddi bir kalite yakaladığını, ancak bir kısmının maalesef sıkıntılı olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bunların eğitim kalitesi anlamında belli bir noktaya taşınması gerektiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, iki lokomotif sektöründen biri olan yüksek öğrenimde, ülkede gerçekten dünya sıralamasına giren üniversiteler varken, arzu edilen seviyede olmayanlar için kaliteyi arttırmak gerektiğini, bunun için gerekenlerin yapılacağını, denetlemeyi arttırmak gerekiyorsa bunun da yapılacağını kaydetti.

Gelen öğrencilerin ülkeden ayrılırken mutlu ve bilgi anlamında dağarcığının dolu olması gerektiğine işaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkemizin reklamının olumlu yapılabilmesi için bunların gerçekleştirilmesi gerektiğini, ağızdan ağıza reklamın en önemli ve en etkili reklam olduğunu söyledi.

“Buradan mezun öğrenciler gittikleri ülkede bizim bir nevi temsilcimiz olmalı” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bunun için memnuniyetin yaratılması ve öğrencilerin “yolunacak kaz” gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu, “Memnuniyetsizlik artarsa öğrenci kaçar ve bir daha gelmez, belli üniversitelerde denetleme ve kaliteyi artıracağız” dedi.

“TURİZM YATIRIMLARI KONUSUNDA, YATIRIMCI DOSTU KKTC ANLAYIŞIYLA YOLA DEVAM EDİYORUZ”

Turizm konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, turizmde en büyük sıkıntının dünyanın içinde bulunduğu konjonktür olduğuna işaret etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu anda 1 Mart itibarıyla turizm sezonun açılacağını ve Avrupa’dan turist geleceğini düşündüklerini söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara da değinen Başbakan Sucuoğlu, insanların doğası, yapısı itibarıyla gerginlikleri, krizleri, kendi ülkesinde, kendi şehrinde ve kasabasında geçirmeyi tercih ettiğini, bu sebeple de ilk erteledikleri işin genellikle seyahat olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Turizm için bu yıl çok iyi bir beklenti içindeyiz. Ama maalesef pandemi, şimdi yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği son bulur, inşallah dünyaya yayılmaz. Bunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve hızlı bir şekilde bir anlaşmanın ortaya çıkması, KKTC’de turizmi çok daha iyi bir noktaya getirecek duruma getirir.”

Turizm yatırımları konusunda yatırımcının önünü kesme noktasında olmadıklarını, tam tersine yatırımcı dostu KKTC anlayışıyla yola devam ettiklerini ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm derken illaki mayolu, denize giren turistten bahsetmediğini, turizmin çok çeşitlendiğini söyledi.

KKTC’nin şu anda özellikle sağlık turizminin “çok çok iyi” gittiğini, “genel turizm denilen güneş kumun” da krize rağmen iyi gitmesinin beklendiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, turizmdeki sıkıntılardan birinin de uçak bileti fiyatları olduğunu kaydetti.

Uçak biletleri konunda birtakım temasları bulunduğunu ifade eden başbakan Sucuoğlu, “İnşallah onu da önümüzdeki aylarda çözebiliriz. Bu konu çok çok önemi. Adanın iki lokomotif sektörü olan yükseköğrenim ve turizmde inşallah bu yıl bu hareketliliği sağlarız. Turizmde bu hareketlilik sağlanırsa 70’e yakın iç sektöre de yansıyacak bu. Sadece turizmin kendisi değil, hem çarşı, hem üretim de eski hareketli dönemine kavuşacak” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ortaya koydukları hedeflerin ve çalışmaların yasal anlamda düzenlenmesi, kararlılığın ve motivasyonun en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnanç ve umudumuzu kaybetmedik. Bıkmadan usanmadan çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Paydaşları yok saymadan, iş adamlarını, odaları yok saymadan, onlarla sürekli temas içindeyiz. Onların verdikleri ve verecekleri katkıları çok önemsiyoruz, birlikte çalışmanın, birbirine destek, omuz vererek çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanan bir ekibiz. Ekonomiyi de kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik bu işi yapacağımıza inanıyorum.”

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03/03/2022 15:24