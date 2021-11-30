Sucuoğlu’dan Azerbaycan’daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

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30/11/2021

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Sucuoğlu’dan Azerbaycan’daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında şöyle dedi:

“Dost ve Kardeş  ülke Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim

Bu elim olayda çoğu rütbeli 14 askerin şehit , 2 askerin  yaralanması neden ile dost ülke Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşır, kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır temenni ederim. “

30/11/2021 20:53
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TAGS: Sucuoğlu’dan Azerbaycan’daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı
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