Sucuoğlu:‘İnsanlarımız değişimi görecek’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile herkesin hastane ve doktor seçme hakkına sahip olacağını belirterek, kimsenin MR çekmek için 5 ay sonraya randevu almak zorunda kalmayacağını, hastanelerdeki yığılmanın azalacağını söyledi.

Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan “Genel Sağlık Sigortası Mutabakatı”nı değerlendirerek Genel Sağlık Sigortası’nın, vatandaş olanlar ile vatandaş olmayıp da sigortalı olan herkesi kapsayacağını ifade etti.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan Genel Sağlık Sigortası mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“İÇİMDE UHDE OLDU”

Konunun 1990 yılında gündeme geldiğini anımsatan Bakan Sucuoğlu, ilk kez somut eyleme geçildiğini dile getirdi. O dönemlerin sağlık sorununu bildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı döneminde Türkiye’deki hastaneleri gezdiğini ve farkı gördüğünü dile getirdi.

Sucuoğlu, “Şu an dünyanın örnek gösterdiği bir sistem” ifadelerine yer vererek, çalışmanın tam anlamıyla 3 yıl içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti. Bu sistem ile ilgili imzanın kendilerinin hükümetten ayrıldıktan sonra gündeme geldiğinin altını çizen Sucuoğlu, “Her şey hazırlandı, biz o aşamada hükümetten ayrıldık. Şubat sonu Türkiye’den hastaneler projesi ile ilgili ön protokol anlaşması geldi, o dönemin yetkilileri bizim dünya görüşümüze şehir hastaneleri uymuyor diye imzalamadı. Bu benim içimde uhde oldu. Keşke ekimden önce imza atılsaydı. Eğer imza atsaydım, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi ‘nüfus çok arttı, hastaneler yetmiyor’ konuşması olmayacaktı. Belki de Lefkoşa’da hastane karkası atılacaktı. Projelerin tümü bitirilecekti” şeklinde konuştu.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Genel Sağlık Sigortası’nın kimleri kapsayacağı ile ilgili de açıklama yapan Sucuoğlu, KKTC vatandaşı olanlar ile vatandaş olmayıp sigortalı çalışan herkesi kapsayacağını söyledi. Sucuoğlu, prim ödemelerinin sunum başladığı zaman olacağının altını çizerek, “Halk şunu görecek, sağlık sigortamın primini 3 puan arttırdılar ama sunumu alıyorum. Şu an sigortalı olan Türkiyeli vatandaşlarımız bu kapsama alınan iki hastaneden hizmet alıyor. Ben niye alamıyorum diye soruluyor. İşte bu durum ortadan kalkacak” dedi.

“BELKİ DE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TÜRKİYE GENEL SAĞLIK SİGORTASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Sucuoğlu, dönemin Türkiye bakanının kendilerine “Genel Sağlık Sigortası ile ilgili adım atın icap ederse ilk 5 yıl her yıl kademeli olarak azaltarak üsteleniriz” ifadelerini kullandığını hatırlatarak, “Bu sistem ayakları üzerinde durmaya başladığında otomasyon sistemi de olması gerekir, belki de önümüzdeki süreçte Türkiye Genel Sağlık Sigortasıyla birlikte çalışacağız. Yani siz gidip Türkiye’deki hastanelerden de bu kapsamda faydalanabileceksiniz. Ben bugün de sayın Bakanla da konuştum. Aynı şeyi söyledi bana. Biz 82 milyona hizmet veriyoruz, ne olmuş 82 milyon 300 bin olmuş. Ama siz ödevlerinizi yapın ki biz karşılıklı olarak sağlarız. Engel diye bir şey yok” şeklinde konuştu.

“İNSANLARIMIZ DEĞİŞİMİ GÖRECEK”

Sağlık primlerindeki artışı “devede kulak” diye niteleyen Bakan Sucuoğlu, hizmet sunumu başlamadan önce her hangi bir pirim artışı olmayacağını ifade etti ve insanların değişimi göreceğini söyledi.

Sucuoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“5 ay sonra MR randevusu almayacak, hastane ve doktor seçme hakkına sahip olacak, hastanelerimizin üzerindeki bu yük de paylaşılacak. Bugün Burhan Nalbantoğluna gidin, yığılma var. Bu ortadan kalkacak. Tatlı bir rekabet de olacak, hizmet kalitesi yükselecek.”

11/12/2019 21:06