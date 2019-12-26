Sucuoğlu:‘İŞ- BUL’u açıyoruz’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, iş veren ve işçilerin buluşacağı İŞ-BUL sisteminin açılacağını duyurarak, “artık kendi kafama göre işçi bulayım diye bir şey yok, bu program üzerinden çalışmalar sürecek” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu televizyon programına katılarak, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi paylaştı, asgari ücret, engelli vatandaşların baremleri ve emeklilik yaşı gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

“İŞÇİ VE İŞ VERENİ BULUŞTURUYORUZ”

Sucuoğlu, iş veren ve iş arayanların buluşacağı bir havuz oluşturduklarını dile getirerek, uygulamaya başlandığını, pilot çalışma başladığını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi. Sucuoğlu, program sayesinde “İşveren istediği özellikleri yazacak, iş arayan da aynı şekilde yazacak. Program bu insanları buluşturacak” şeklinde konuşarak programın işçi ve iş verenleri temas ettireceğini söyledi ve bu programın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Sucuoğlu sözlerine ek olarak kimsenin kendi kafasına göre işçi bulamayacağını ekleyerek, çalışmaların bu program üzerinde süreceğini dile getirdi.

“HEDEFİMİZ İKİ TARAFIN TEMSİLCİLERİNİN ORTAK PAYDADA BULUŞMASIDIR”

Asgari ücretin de konuşulduğu programda komitenin ilk toplantısını bugün saat 14.00’da yapacağını kaydederek, ocak ortası ile sonu arasında çalışmaların biteceğini öngördüğünü dile getirdi. Sucuoğlu, “Hedefimiz iki tarafın temsilcilerinin ortak paydada buluşmasıdır. Geçen defa 10 evet 5 çekimserle bitirdik, inşallah yine öyle olur diye düşünüyorum. Güzel bazı sürprizlerimiz olacak bunu da söylemiş olalım” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“BAREM KONUSUNDA DEZAVANTAJ YAŞAMAYACAK”

Engelli vatandaşlarla ilgili de yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Sucuoğlu şu ifadelere yer verdi; “Engelli vatandaşlarımız normal statüde olan vatandaşlarımızdan baremde gerideydiler. Onu çözdük. Yasa geçtiği günden itibaren eşitlenme olacak, barem konusunda dezavantaj yaşamayacak. 2020’ye girerken engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni yıl hediyesi gibi oldu. Yasal prosedürü bitirdik, bakanlar kurulundan geçirdik, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta meclise gelir. Bu yönde atılan önemli bir adım oldu.”

“EMEKLİLİK YAŞININ TARTIŞMAYA AÇILMASI GEREKİR”

Faiz Sucuoğlu emeklilik yaşı ile ilgili de değerlendirme yaparak sözlerini şu şekilde noktaladı; “Emeklilik yaşı 60, gönül ister 65 olsun. Maliye için ciddi bir külfettir. 30 yaşında emekliye çıkardığınız bir insanı bizim ülkemizde ortalama ömür 80 olduğunu düşünürsek 50 yıl emeklilik demek olur. Böyle bir dünya yok. 30 yıl 50 yıl emekli olarak kaldılar. Farklı sebeplerle bu uygulamalar zamanında yapıldı. Bana göre yanlış. Emekli olanlarda suç yok. 60 yaşında emekli yapıp hizmet alınıyor. 60 orta yaştır. Emeklilik yaşının tartışmaya açılması gerekir. 60 yaşında emekli olmuş bir çok insan diyor ki, ben her şeye razıyım, beni eve yollamayın. Hükümetin bu konuyu gündeme getirmesi gerekiyor.”

26/12/2019 23:50