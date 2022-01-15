Sucuoğlu:Muhalefet gibi rüya görmüyoruz

Sucuoğlu: Anavatan Türkiyemiz, bizim için dünyayı karşısına almaya hazırken, bizim iki eşit egemen tezine daha çok sarılmamız gerekir

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Gazimağusa Bölgesi’nde bazı köyleri ziyaret etti.

Başbakan ve adaylar, Güvercinlik'te coşkuyla karşılandı...

Sucuoğlu, “Yaklaşık 9 gün sonra hep birlikte tek başına iktidar olarak çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar vurgusu yapan Sucuoğlu, koalisyonlarla bir yere gelinemeyeceğini hatırlattı.

Sucuoğlu, “ Koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, bizi deyim yerindeyse tutsak ediyor. Ankara’da, Anavatanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Sayın Fuat OKtay ile çok güzel, samimi ve sıcak görüşmeler yaptık. Şunu söyleyebilirim ki 84 milyon Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’in benden bir ricası oldu. Her gittiğiniz yerde selamımı söyleyin dedi. Ben de size Sayın Erdoğanı selamlarını getirdim ” dedi.

Sucuoğlu, Anavatan Turkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki egemen eşit devlet tezinin sonuna kadar arkasında olacaklarını vurguladı.

Sucuoğlu, "Anavatan Türkiyemiz, bizim için dünyayı karşısına almaya hazırken, bizim iki eşit egemen tezine daha çok sarılmamız gerekir" dedi.

Sucuoğlu, Asgari ücret ve kamu maaşlarına artışın ardından kuraklık içinde eksiklerin tamamlanacağını kaydetti.

110 kırsal kesim arsasının altyapıları hazır bir şekilde teslim edileceğinin müjdesini de veren Başbakan, “ Muhalefet gibi rüya görmüyoruz. Biz ne dediysek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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15/01/2022 12:36