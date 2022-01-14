Sucuoğlu'na muhteşem karşılama

Ankara'da gerçekleştirdiği tarihi nitelikteki görüşmelerini tamamladıktan sonra dün gece KKTC'ye dönen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, havalimanı çıkışında, gençlerin oluşturduğu kalabalık tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Basın toplantısı sırasında bir gazetecinin sormuş olduğu "Bu dışarıdaki kalabalığı nasıl yorumlamalıyız” sorusuna "tek başına iktidarın ayak sesleri" diye cevap veren Sucuoğlu çıkışta kendisini karşılayan gençlere de bir konuşma yaptı.

Dev TC ve KKTC Bayraklarıyla gelen gençlere seslenen Sucuoğlu konuşmasında bu kalabalık ve coşku için teşekkür ederken, geleceğin özellikle gençlerin elinde çok daha güzel olacağını ve iktidar süresince gençlerin ekonomik, sosyal ve siyasal olarak önlerini açmak için çok çalışacağını ifade etti.

Yaklaşık yarım saat süreyle Sucuoğluna tezahuratta bulunup sevgi gösterisi yapan gençler, Sucuoğlu'nu slogan, bayrak ve meşalelerle yolcu ettiler...

Turuncu Konvoy halinde kendisini Lefkoşaya kadar takip etti.

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14/01/2022 15:02