Sucuoğlu’ndan Ataoğlu’na: Gerekirse hükümeti bozun

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti azınlık hükümetinde Kemal Deniz Dana krizi yaşanıyor. Demokrat Parti’nin Kooperatifler Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın Levazım ve Binboğa Yem Fabrikası’na Demokrat Parti tarafından yapılmak istenen 25 istihdama onay vermemesi krize neden oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara, “Kemal Deniz Dana’yı görevden alın başkasını atayın. Yoksa kararlara imza atmam” demesi kabinede ciddi bir gerginliğe yol açtı. Ataoğlu’nun Dana’nın görevden alınıp yerine başkasının atanması ve 25 istihdamın imzalanması noktasında direttiği ifade edilirken Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu dirence “gerekirse hükümeti bozun. Ben halka istihdam yapmayacağımın sözünü verdim. Ben bile istihdam yapmazken ve seçim yasaklarına bir gün kala bir istihdamların yapılmasına izin vermeyeceğim” dediği kaydedildi. Bilindiği üzere Cuma günü seçim yasakları başlayacak.

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24/11/2021 12:11