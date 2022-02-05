Sucuoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başbakan mesajında şöyle dedi Zat-ı Alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."

Bu habere tepkiniz:



05/02/2022 16:38