Sucuoğlu'nun 12, Tatar'ın 20 koruması var

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun koruma sayısının 12’ye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise 20'ye çıkartıldığı öğrenildi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin konuyla ilgili yazısı şöyle:

Bu ülkede “koruma” kavramı yoktu. Savaştan çıkmış topluma devlet kuranlar 1, bilemediniz 2 polisle korundu. Kimi kimden koruyoruz? Şimdi ise, polis genel müdürlüğü içerisinde torpili olan her polis, bir siyasinin koruması oluyor. Teşkilatta işler dönmüyor ama olsun

Başbakanlık, yıllardır 6 koruma ile devam etti yoluna. Cumhurbaşkanlığı ise en fazla sekiz. Partizanlığın ve torpilin bu alanda da suyunu çıkarmayı başardılar. Faiz Sucuoğlu ile koruma sayısı 12’ye çıktı. Ersin Tatar’a ise 8 koruma yetmedi, şu anda 20 koruma var sarayda…

Şaka mi bu? Polis teşkilatı içerisinde yetişmiş, bir çok alanda yeteneği olan polisler, torpil patlata patlata başbakanlığa, saraya gidiyor. Özel kıyafetler, özel arabalar derken, ülkem siyasetçisi etrafında bir koruma ordusu ile geziyor. Polis içerisinde ciddi bir rahatsızlık var

Eski Cumhurbaşkanı ve başbakanlar da birer koruma şoför derken… 16 ayda bir hükümet değişen memlekette, bu savurganlık değil de nedir? Üstelik artık, öyle bir noktaya geldi ki, polisler buralarda kendi görevlerinden kopuyor, teşkilatta polis açığı çıkıyor, savurganlık devam ediyor

Polisler için de Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı cazip yerler. Neden? Zaten maaşı düşük olan polis teşkilatı içerisinde, buraları ek mesai cenneti. Polis, maaşının yüzde 75’i kadar ek mesai yapabiliyor. Tören tören, toplantı, düğün, cenaze gezenleri korumak, oldukça cazip hale geliyor

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31/03/2022 08:52