Sucuoğlu:'Özel sektör çalışanına verilecek 200 TL ek katkıda sorun yok'

“Nisan veya mayıstan itibaren iki ayda bir ‘iki aylık 400 TL’ veya üç ayda bir ‘üç aylık 600 TL’ şeklinde ödeme yapacağız…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanlarına vermeyi taahhüt ettikleri 200 TL ek katkı konusunda bir sorun yaşanmadığını, iki ayda bir “iki aylık 400 TL” veya üç ayda bir “üç aylık 600 TL” şeklinde ödeme yapacaklarını söyledi.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programına konuşan Faiz Sucuoğlu, basında “200 TL katkı başka bahara kaldı” şeklinde haber yapıldığını ve halkta “bu yıl verilmeyecek” algısı yarattığını ama bunun doğru olmadığını, ödemelerin nisan veya mayısta yapılacağını kaydetti.

“29 bin 950 yerli istihdam bir nevi 13’ncü maaş almış olacak”

Toplamda 29 bin 950 yerli istihdama, başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca 200 TL ek katkı yapacaklarını belirten Sucuoğlu, bir yılın sonunda bu kişilerin 2 bin 400 TL gibi bir para alacağını, bunun da maaşı asgari ücretten başlayıp 4 bin TL’ye kadar olan özel sektör çalışanlarına bir nevi 13’üncü maaş olacağını vurguladı.

Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Maaşı 4 bin TL’ye kadar olan yerli istihdamın 200 TL ek ödenekleri sarkmadı, başka bahara kalmadı. Yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştığımız ‘Yerel İstihdamı Destekleme Projesi’yle asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verilmesi uygulamasında bir sorun yok. Yani başka bahara kalmadı. Bu kapsamda 29 bin 950 kişi bulunuyor ve bu kişilere bir yıl boyunca verilecek katkıyla toplamda 2 bin 400 TL ödenecek.

Neden aylık değil de 2 aylık veya 3 aylık vermeyi düşündük? Çünkü teknik olarak 200 TL’yi her ay 29 bin 950 kişiye ödemek çok bir şey getirmeyecek gibi görülebilir. Biz de ‘iki ayda bir’ veya ‘üç ayda bir ödeyelim’ yani üç ayda bir ödersek kişinin eline 600 TL geçecek. Üç ayda bir insanların cebine 600 TL girdiğinde bu parayı hissetsin. Bu uygulama başka bahar değil, bu bahar, iki ay veya üç ay sonra olacak. Yetiştirebilirsek nisanda başlayacağız. Başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca ödeyeceğiz. Kişi uygulama başladıktan dört ay sonra müracaat ederse, para müracaat ettiği tarihten itibaren verilecek. Yani müracaat eden her birey toplamda 2 bin 400 TL alacak.”

“Yatırımları yapılmayanlar alamayacak”

Çalışanlara bir de uyarı yapan Faiz Sucuoğlu, şunları söyledi:

“29 bin 950 yerli istihdam bir nevi 13’ncü maaş alacak. İşvereni tarafından sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları yapılmayan personel bu katkıdan yararlanamayacak. Bu nedenle çalışan, işvereninden yatırımlarını yapmasını isteyecek. Yatırımları yapılmayan kişiler, bakanlığa şikayette bulunsun. İsimlerini gizli tutacağız.”

“İleride 200 rakamı artırılabilir”

Ödeyecekleri miktarın bir yıl sonra artabileceğini de belirten Sucuoğlu, şu bilgileri de verdi:

“Bizim vereceğimiz 200 TL ek katkı herhangi bir şarta bağlanmadı ama Eski Bakan Zeki Çeler Bey’in çalışana vermek istediği 750 TL şartıydı. Sendikalaşma, toplu sözleşme şartı aranıyordu. Bu katkıyı, sürdürülebilir yerel işgücünü teşvik anlamında veriyoruz. Bu katkı teklifi, işverenlerle birlikte hazırlandı. Ödeyeceğimiz miktar, fonu sıkıntıya uğratmayacak. İleride 200 TL rakamı artırılabilir, daha yüksek meblağlara da çıkılabilir.”

16/02/2020 13:54