Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek yerli istihdamı destekleyecek projeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çağıner: “Yerli istihdama ihtiyacımız var”

“Yerli istihdama ihtiyacımız var” diyen Çağıner Ülkede istihdam sorununu Turizmin karşılayabileceğini kaydetti. Çağıner, var olan altyapıya eğitimin eklenmesinin şart olduğunu dile getirirken bu çerçevede “Turizm Koleji” ile sektöre büyük bir katkı sağlanacağını anlattı.

Ortaokul çağına başlayan gençlere turizm sektöründe, iş garantisi ile bir eğitim verilmesinin her açıdan büyük bir avantaj olacağını kaydetti.

Sucuoğlu: “Yerel istihdamı destekleyici projelerin arkasındayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında yerel işgücünü desteklemek adına bu projeyi önemsediklerini vurguladı. Bakan Sucuoğlu bu yönde bir komite kurularak çalışmaların olgunlaşması gerektiğini aktardı. Ülkede Lokomotif sektörlerin yükseköğretim ve turizm olduğunun altın çizen Sucuoğlu, özellikle Turizmde yerel Çalışan payının artırılmasının önemine dikkat çekti. Sucuoğlu, “yerel istihdamı destekleyici projelerin arkasındayız”dedi.

13/11/2019 16:28