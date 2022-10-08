Suçüstü Tutuklandı

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08/10/2022

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Suçüstü Tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen suç işlemeye teşebbüs meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdrahamane MAIGU mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı 7 Ekim 2022 tarihinde  Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir is yeri içerisinde Abdrahamane MAIGU kabinde üzerine giymiş olduğu muhtelif markalarda toplam değerleri  1900  TL olan 4 adet Eşofman Altı, 4 adet tişört , 1 adet Kot Pantalon ve 1 adet sweatshirtü üzerine giyip bahse konu işletmeden çıkmaya çalıştığı sırada çalışanlar tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının çalmaya çalıştığı emare kıyafetlerin tasarrufunda bulunduğu ve emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis memuru Kamalı zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  (Kamalı Haber)

08/10/2022 15:05
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TAGS: Abdrahamane MAIGU
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