Suçüstü Tutuklandı

İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlı Mohammad Mahmoud Abdallah Alkhomos mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görev yapan polis memuru Salih Sayılır, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mohammad Mahmoud Abdallah Alkhomos’un Güzelyurt'da meydana gelen "İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.12.2022 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Güzelyurt'ta Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde CÖŞ ekibi tarafından zanlıya ait araçta yapılan kontrol neticesinde konu araç içerisinde yeşil reçeteye tabii olan 33 adet Alyse marka 300 mg'lik hap, 2 adet Contramal marka 100 mg'lik hap, 6 adet Optimum testabol 400 mg'lik ampul ve 7 adet optimum pharma Decabol 200 mg'lik ampül, tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının ise suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aynı gün zanlının gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Polis, aynı gün mahkemeye başvurulup zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını söyleyerek, mesele ile ilgili bağlantısı olabilecek başka şahısların da olma ihtimali bulunduğunu anlattı. Polis, bu nedenlerle zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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17/12/2022 15:20