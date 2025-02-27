Suçüstü yakalanan zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Hassain yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde 14.30-15.10 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Muhammad Hasnaın'ın kalmakta olduğu Surlariçi adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde yatmakta olduğu yatağının altında bulunan ve kendisine ait olan kilitli valiz içerisinde şeffaf renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru , zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 400 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)