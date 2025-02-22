Suçüstü yakalanan zanlıya ek tutukluluk

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22/02/2025

Suçüstü yakalanan zanlıya ek tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Hassain yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Şubat 2025 tarihinde 14.30-15.10 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Muhammad Hasnaın'ın kalmakta olduğu Surlariçi adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde yatmakta olduğu yatağının altında bulunan ve kendisine ait olan kilitli valiz içerisinde şeffaf renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru Kenan Mulla, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi Bangladeş uyruklu bir şahıstan aldığını söylediğini, bu beyanın da araştırılacagini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) -

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TAGS: haber, kıbrıs
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