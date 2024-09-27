Sudan'da 500'den fazla kişi kolera salgını sebebiyle öldü

ads ads ads ads
27/09/2024

ads
Sudan'da 500'den fazla kişi kolera salgını sebebiyle öldü

 Sudan'daki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 506'ya çıktığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakalarının sayısının 15 bin 577'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kolera sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 506'ya ulaştığı kaydedildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, hayatı daha da zorlaştırıyor.

27/09/2024 10:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sudan, kolera salgını
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.