Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1407'ye çıktı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1407'ye yükseldiği bildirildi.

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28/01/2025

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1407'ye çıktı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1407'ye yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 52 bin 517'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının ise 1407'ye yükseldiği ifade edildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu da 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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TAGS: sudan, kolera salgını
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