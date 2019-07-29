Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın başkenti Hartum’da 3 Haziran gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 127 kişinin öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı. Sonuçtan tatmin olmayan muhaliflerin El Ubeyd kentinde bugün düzenlediği protestolarda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda gösterici de yaralandı.

Sudan’ın El Ubeyde kentinde bugün başlayan protestolara keskin nişancı saldırısı damga vurdu. Olayda vurulan 4’ü öğrenci 5 gösterici hayatını kaybederken, muhalif Doktorlar Komitesi yetkilileri çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "5 şehidimiz, El Ubeyd’de düzenlenen barışçıl gösteri sırasında keskin nişancının kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti" denildi.

Yollara barikat kuran ve lastik yakan göstericilerin “Şehitlerin kanı bir yere gitmedi. Eşarp olarak taşıyoruz” sloganları atması üzerine polis müdahalede bulundu. Polisin biber gazı ve sersemletici el bombaları kullandığı müdahalede, önceki olayların aksine Acil Destek Güçleri ortalıkta görünmedi.

Doktorlar Komitesi, bugün düzenlenen protestonun, başkent Hartum’da 127 göstericinin ölümüyle sonuçlanan 3 Haziran olayları ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan Sudanlı milis kuvvetler, 3 Haziran’da başkentte oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere müdahale sırasında ateş açmıştı.