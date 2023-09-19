Sudan'daki kamplarda 1200'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), 15 Mayıs-14 Eylül tarihleri arasında Sudan'daki dokuz farklı kamptaki 1200'den fazla mülteci çocuğun kızamık salgını ve yüksek düzeyde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki kamplarda çocukların hayatını kaybetmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beyaz Nil kentindeki BMMYK ekibi, 15 Mayıs ile 14 Eylül arasındaki dönemde dokuz kampta 5 yaş altı 1200'den fazla mülteci çocuğun, kızamık salgını şüphesi ve yüksek düzeyde yetersiz beslenmenin ölümcül birleşimi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı dönemde 3 bin 100'den fazla şüpheli vaka da rapor edildi." ifadeleri yer aldı.

Ülkede artan salgın riski ve salgının kontrol altına alınmasına yönelik zorluklar yaşandığı kaydedilen açıklamada, diğer bölgelerde de dang humması ve sıtma salgınlarının yanı sıra 500'den fazla kolera vakasının da bildirildiği aktarıldı.

Sudan'daki çatışmalar ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların, sağlık hizmetlerini engellediği belirtildi.

- "Sudan'daki sağlık çalışanlarının uluslararası toplumun büyük desteğine ihtiyaçları var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Dünya, kızamık veya yetersiz beslenmeden kaynaklanan bu ölümlerin her birini önleyecek araçlara ve ekonomik güce sahip." ifadesini kullandı.

Yıkıcı çatışmalar ve küresel ilgi eksikliğinin bir sonucu olarak her gün onlarca çocuğun öldüğünün altını çizen Grandi, ölümlerin azalması için yeterli kaynağa, ihtiyaç sahiplerine erişim ve çatışmanın sona ermesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de Sudan'daki yerel sağlık çalışanlarının, DSÖ ve diğer ortaklarının yardımıyla zor koşullarda ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Sudan'daki sağlık çalışanlarının daha fazla ölümü ve salgınların yayılmasını önlemeleri için uluslararası toplumun büyük desteğine ihtiyaçları var. Bağışçıları cömert olmaya, savaşan tarafları ise sağlık çalışanlarını korumaya ve ihtiyacı olan herkesin sağlığa erişimini sağlamaya çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.