Sudan’daki protestolar: 35 kişi yaralandı

Sudan’da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişi yaralandı.

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
Sudan’daki protestolar: 35 kişi yaralandı

Sudan’da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişi yaralandı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermi ile müdahalesinde 35 kişi yaralandı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahalelerde 4’ü gerçek mermiyle olmak üzere 37 protestocunun yaralandığını aktardı.

Hükümetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin yanı sıra binlerce hükûmet destekçisi de ülke genelinde sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla meydanlara inmişti.

22/10/2021 09:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sudan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.