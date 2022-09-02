Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu” düzenleniyor.

ads ads ads ads
02/09/2022
tak

ads
ads
Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu” düzenleniyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Sufi ve Mindfulness Akademi tarafından düzenlenen etkinlik, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak. Birinci günün ilk yarısı halka açık bir programla, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde başlayacak. Öğleden sonra katılımcılar bilet alarak, Nadia Maya ile Sema Gösterisi, Ali Danış ile Semazen Gösterisi ve Hakan Mengüç ile söyleşi ve imza etkinliğine katılabilecek.

İkinci gün GAÜ Camelot Tesislerinde “Dalgaların Sessizliğinde Meditasyon” başlığı ile Hakan Mengüç’ün yöneteceği meditasyon çalışması gerçekleşecek. Sempozyum, akşam, Bellapais Manastırında “Sufi Müzikleri Gecesi” ile son bulacak. Sempozyumda, biletli 3 etkinliğin tamamına katılan konuklara, Hakan Mengüç’ün son kitabı hediye edilecek.

02/09/2022 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: sempozyum,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.