Süheyla Argüden’in eşi cinayet kurbanı
Süheyla Argüden’i kaçırarak darp eden kar maskeli şahıslar aranıyor
03/12/2019
HK
69 yaşındaki Argüden Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.
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Gönyeli’de dün akşam saatlerinde evinin önünde kaçırılan 74 yaşındaki Süheyla Argüden’in eşi Ali Argüden cinayete kurban gitmişti.
2012 yılında Lefkoşa Kermiya bölgesinde işlenen korkunç cinayette 69 yaşındaki Argüden Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.
Öte yandan Süheyla Argüden’i kaçırarak darp eden kar maskeli şahıslar aranıyor