Süheyla Argüden’in eşi cinayet kurbanı

Süheyla Argüden’i kaçırarak darp eden kar maskeli şahıslar aranıyor

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03/12/2019
HK

69 yaşındaki Argüden Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.

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Süheyla Argüden’in eşi cinayet kurbanı

Gönyeli’de dün akşam saatlerinde evinin önünde kaçırılan 74 yaşındaki Süheyla Argüden’in eşi Ali Argüden cinayete kurban gitmişti.

2012 yılında  Lefkoşa Kermiya bölgesinde işlenen korkunç cinayette 69 yaşındaki Argüden Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.

Öte yandan Süheyla Argüden’i kaçırarak darp eden kar maskeli şahıslar aranıyor

03/12/2019 10:59
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TAGS: Süheyla Argüden, haber, kıbrıs, cinayet
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