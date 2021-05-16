SÜİB, imalatçıların Tarım Bakanlığına  24 TL’den hellim verebileceğini belirtti

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, sütlerin dökülmemesi için isteyen imalatçıların Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Tarım Bakanlığı’na kilogramı 24 TL’den hellim verebileceğini belirtti.

Birlik Başkanı Mustafa Başlar yaptığı yazılı açıklamada, koranavirüs ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde elini taşın altına koyan imalatçıların, maliyetinin altında açıklanan fiyattan memnun olmasa dahi velinimet ve alın teri sütlerin dökülmemesi için bir kez daha fedakarlık yaptığını kaydetti.

Tam bilgi sahibi olunmadan kamuoyunda yapılan yorumların kendilerini üzdüğünü söyleyen Başlar, bütün fabrikaların soğuk hava depolarının dolmuş vaziyette olduğuna dikkat çekti.

Başlar, “Kuzey Kıbrıs’ın yegane üretimi süt ve süt ürünlerini birlik ve beraberlik ile yüceltebileceğimizin bilincini taşıyan ve yaşatan bir ruha sahip olduğumuzu bildirmek isterim ” ifadelerini kullandı.

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16/05/2021 11:10