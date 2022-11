Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ‘Yargı’nın başarılı oyuncusu Şükran Ovalı’dan alkışlanacak bir hareket geldi. Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Mihran Ela adlı bir çocuğu bulunan güzel oyuncunun, kızının hiçbir kıyafetini ve ayakkabını atmadığı bunları yardıma muhtaç insanlara bağışladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda Re Touch Mag'in kapağı olmuştu. Dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Kanal D dizisi 'Yargı'nın Savcı Derya'sı, "Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Açıkçası düşünmüyordum. Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii, çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar 'iyi ki' diyorum. İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel.

Mutlu bir evliliği olan 37 yaşındaki oyuncu, "Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?" sorusunu ise "Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor. Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Gerçekten düşünüyorum da, onsuz ne yapmışım bunca zaman? Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. 'Onunla yeniden doğdum' diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım, yıllardır kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Kısa yoldan söylemem gerekirse; hamdım, piştim" şeklinde cevaplamıştı.

"Gün bitince ev ortamında nasıl biri Şükran Ovalı?" sorusu üzerine Ovalı, "Sakin, pijamalı, sevdikleriyle zaman geçiren, kızının dibinden ayrılmayan biri. Evcimenimdir, evde vakit geçirmeyi çok severim. Sağlam dostlarım var, seçilmiş ailem her biri. Sıkça onlarla bir araya geliriz mutlaka. Sevdiklerimle birlikte kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok severim" ifadelerini kullanmıştı.

Ovalı, yaz aylarında ise eşi Erkin ile birlikte Çeşme Alaçatı'da bulunan evlerinde tatil yapmıştı. Ünlü bir plajda görüntülenen ve kendilerine ayrılan localarında uzun süre sohbet eden ikili, ilerleyen saatlerde el ele denize girmişti. Bir süre denizde duran Erkin ve Ovalı, havanın rüzgarlı olması sebebiyle yüzüp yüzmemekte kararsız kalmıştı.

Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Şükran Ovalı ve Caner Erkin, rüzgara fazla dayanamamış ve kısa süren deniz keyfinin ardından hemen localarına geçerek kurulanmıştı.

Tüm bunların ardından 'Yargı'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki Şükran Ovalı, alkışlanacak bir harekette bulundu. Yaptığı iyiliklerin duyulmaması için kırkı kırk yaran oyuncunun, Milli futbolcu Caner Erkin’le 4.5 yıl önce kucağına aldığı kızı Mihran Ela’nın hiçbir elbisesini ve ayakkabısını atmayarak; yardıma muhtaç olanlara gönderdiği ortaya çıktı.

Çocuğunun elbiselerini yardımcılarıyla birlikte özenli bir şekilde paketleyen güzel oyuncunun, bu eşyaları hem kendi belirlediği insanlara, hem de yardım kuruluşlarına bağışladığı öğrenildi. Yaptığı bu hayır işinin de duyulmasını istemeyen Şükran Ovalı’nın, futbolcu eşi Caner Erkin’le yaptığı diğer bağışların da hatırı sayılır cinsten olduğu söyleniyor.

05/11/2022 10:53