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Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı (video)

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09/02/2019

Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı (video)

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan iki sanığın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 28 Mayıs günü saat 03.50’de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Çet’in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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TAGS: Şule Çet
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