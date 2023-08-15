Süleyman Ergüçlü son yolculuğuna uğurlandı

69 yaşında hayatını  kaybeden duayen gazeteci yazar Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ads ads ads ads
15/08/2023

ads
Süleyman Ergüçlü son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci, yazar Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Süleyman Ergüçlü’ye veda için çok sayıda seveni, siyasetçi ve gazeteci Başkent Lefkoşa'da gerçekleşen cenaze törenine katıldı.

Ergüçlü, ailesi taziyeleri İsmail Safa Cami'nde kabul etti. Ergüçlü'yü sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ergüçlü’nün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

 

 

15/08/2023 11:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Süleyman Ergüçlü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.