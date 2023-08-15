Süleyman Ergüçlü son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci, yazar Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Süleyman Ergüçlü’ye veda için çok sayıda seveni, siyasetçi ve gazeteci Başkent Lefkoşa'da gerçekleşen cenaze törenine katıldı.

Ergüçlü, ailesi taziyeleri İsmail Safa Cami'nde kabul etti. Ergüçlü'yü sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ergüçlü’nün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.