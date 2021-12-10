Süleyman Ergüçlü, yeni kitabını tanıtıp, imzaladı

Gazeteci Süleyman Ergüçlü, “Annan Planı Mülakatları” isimli yeni kitabını bugün Büyük Han’da tanıtıp, imzaladı.

Ahmet Usta’nın yerinde gerçekleşen tanıtım ve imza günü büyük ilgi gördü.

Ergüçlü, tanıtım ve imza etkinliğinde dostlarıyla bol bol sohbet etti.

“Annan Planı Mülakatları”, Kıbrıs Medya Grubu’nda dönemin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Ergüçlü’nün, Annan Planı döneminde yaptığı mülakatlardan oluşuyor.

Kapak tasarımını Can Kelik, sayfa tasarımını Zeliş Erkurt ve editörlüğünü de Serkan Soyalan’ın yaptığı kitap, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

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10/12/2021 18:35