Ergüçlü, yeni kitabını Cuma günü Büyük Han'da tanıtacak

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07/12/2021

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Ergüçlü, yeni kitabını Cuma günü Büyük Han'da tanıtacak

Kıbrıs Medya Grubu’nda dönemin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Ergüçlü’nün, Annan Planı döneminde yaptığı mülakatların yer aldığı “Annan Planı Mülakatları” isimli kitabı yayımlandı.

Kapak tasarımını Can Kelik, sayfa tasarımını Zeliş Erkurt ve editörlüğünü de Serkan Soyalan’ın yaptığı kitap, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Süleyman Ergüçlü, Annan Planı Mülakatları isimli yeni kitabı için 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00'de Büyük Han'da tanıtım ve imza etkinliği düzenleyecek

07/12/2021 15:50
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TAGS: Süleyman Ergüçlü
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