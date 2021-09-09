Süleyman Göktaş Başarılı Operasyon Geçirdi

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09/09/2021

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Süleyman Göktaş Başarılı Operasyon Geçirdi

Ahmet OGAN

  Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş Türkiye’de göz operasyon geçirdi. Ameliyet için İstanbul’a giden başkan Süleyman Göktaş Dünya Göz Hastanesinde  Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren başkan Süleyman Göktaş, Prof Doktor Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş 11 Eylül Cumartesi adaya döncek.

 

09/09/2021 16:15
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TAGS:   Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Süleyman Göktaşi Türkiye
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